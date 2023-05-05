Балицкий: началась эвакуация жителей 18 городов Запорожья, включая Энергодар

5 мая временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что из восемнадцати населённых пунктов региона частично эвакуируют мирное население, что связано с недавней интенсификацией обстрелов со стороны вооружённых сил Украины.

По данным Балицкого, мирные граждане будут эвакуированы из Пришиба, Тимошовки, Смирнова, Орлянского, Тарасовки, Молочанска, Куйбышева, Токмака, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки-Днепровской, Розовки и Конских Раздоров. Также будут эвакуированы жители Энергодара.

Именно в Энергодаре расположена Запорожская атомная электростанция, являющаяся крупнейшим ядерным объектом в Европе, а её окрестности всё чаще обстреливаются украинскими войсками невзирая на присутствие сотрудников мониторинговой миссии МАГАТЭ на данном объекте.

Характерно, что ранее американская газета Politico обнародовала материалы разведки Пентагона, авторы которых предполагают, что грядущая контрнаступательная операция будет направлена на Луганскую Народную республику и Запорожскую область. Кроме того, в статье Politico предполагалось, что контрнаступление армии Украины стартует 30 апреля, однако этого не произошло.

Накануне экс-глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил использовать российское ядерное оружие для сдерживания украинского контрнаступления, отметив, что данный метод остаётся единственно действенным для остановки агрессии Киева.