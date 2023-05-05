Дачный эксперт посоветовал правильные весенние подкормки малины, чтобы ветки ломились от ягод

Первая весенняя подкормка - это, прежде всего, азот для роста листвы. Можно использовать органику или минеральные препараты.

Приводим несколько вариантов, чтобы каждый выбрал себе по вкусу.

Карбамид - одно из лучших весенних минеральных удобрений. Давать его нужно, когда земля хорошо прогрелась. В холоде оно бесполезно, корни не смогут им воспользоваться.

В 10 литрах воды растворяем 30 г мочевины (карбамида). Полив осуществляется через бороздки или прямо под корень.

На один квадрат земли уходит примерно 10 г сухого вещества, если вы будете заделывать его в грунт.

Такие же пропорции внесения аммиачной селитры: 30 г на квадрат почвы. Слегка перемешиваем с грунтом.

Хелат железа нужен для поддержания и роста пышной зелени, делаем все согласно инструкции.

Или готовим свое удобрение: смешиваем по чайной ложке железного купороса и лимонки (можно взять 50 мл гумата калия), доливаем 10 л воды.

Опрыскиваем все кусты смородины. Это профилактика хлороза и других болезней.

Навоз, как известно каждому дачнику, точно обладает целительной силой, после него растения растут и развиваются очень активно, даже самые хилые.

В навозе много азота, потреблять его смородина будет долго, почва улучшит свои качества. Но свежий продукт брать нельзя, используем только перепревший.

Способ приготовления: на 3 кг навоза берем 10 л воды, настаиваем неделю, после чего получаем готовое удобрение для малинника.

Разводится оно так: 1:10. Поливать надо по канавкам, их можно проделать между рядами - такой способ прост и удобен.

Питательные вещества идут прямо к корням, которые сидят в земле в 30-40 см от поверхности.

Не откажите также своей малине в перегное, он облегчит грунт, добавит рыхлости и плодородия.