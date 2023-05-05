Гебрейесус: ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19 после гибели 20 млн человек

Вечером пятницы, 5 мая, руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выступил на ведомственном брифинге, где публично заявил, что администрация ВОЗ приняла решение снять статус пандемии с коронавирусной инфекции подвида COVID-19.

По словам Гебреисуса, с начала пандемии в декабре 2019 года и по настоящий момент свыше двадцати миллионов человек по всему миру скончались от коронавируса и его последствий, однако уже сейчас организация может судить о существенном спаде заболеваемостью COVID на планете.

Предполагается, что вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией началась в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года, однако правительство Китайской Народной республики изначально пыталось скрыть объективные сведения о смертоносности данной болезни, параллельно вводя беспрецедентные карантинные меры в стране.

В начале февраля 2023 года специальный комитет при Конгрессе Соединённых Штатов инициировал расследование в отношении начала коронавирусной пандемии, попросив руководящих американских чиновников раскрыть имеющиеся у них сведения по данной теме. Также с требованием раскрыть данные о природе коронавируса спецкомитет обратился к бывшему главе отдела эпидемиологии США Энтони Фаучи.

Сотрудник профильного комитета Джеймс Комер полагает, что в последние месяцы у ведомства появляется всё больше данных, позволяющих сделать вывод об утечке COVID-19 из китайской лаборатории в Ухане.