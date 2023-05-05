Садовод-эксперт объяснил, что делать, если который год нет хорошего урожая клубники

Не нужно изобретать велосипед, все банально и просто, делаем правильные подкормки - и все дело в шляпе.
Рассказываем, как подкармливают клубнику опытные садоводы и всегда при этом получают завидный урожай.
Первая подкормка делается, конечно, весной, но торопиться не надо. Пусть земля хорошо прогреется, нормальный показатель +10 градусов на почве, тогда можно приступать.
Весной растению нужны азот, фосфор, калий. Азот растит зелень, фосфор помогает корням, калий влияет на вкус ягод и улучшает иммунитет.
Выбираем удобрение, в котором эти элементы содержатся в равном соотношении. К такому составу прибавляем аммиачную селитру, примерно в такой же доле, как и остальные компоненты.
Все это разводим в 10 л воды.
Можно вносить мочевину - на 10 л воды одна чайная ложка.
Из органики берем коровяк или куриный помет.
Когда клубника цветет, ей можно дать калийное удобрение. Калийная селитра - чайная ложка на 10 л воды. Другой вариант - древесная зола: 200 г на 10 л воды.
Золу также можно просто разбросать по грядкам и хорошо полить.
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