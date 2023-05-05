Садовод-эксперт объяснил, что делать, если который год нет хорошего урожая клубники

Не нужно изобретать велосипед, все банально и просто, делаем правильные подкормки - и все дело в шляпе.

Рассказываем, как подкармливают клубнику опытные садоводы и всегда при этом получают завидный урожай.

Первая подкормка делается, конечно, весной, но торопиться не надо. Пусть земля хорошо прогреется, нормальный показатель +10 градусов на почве, тогда можно приступать.

Весной растению нужны азот, фосфор, калий. Азот растит зелень, фосфор помогает корням, калий влияет на вкус ягод и улучшает иммунитет.

Выбираем удобрение, в котором эти элементы содержатся в равном соотношении. К такому составу прибавляем аммиачную селитру, примерно в такой же доле, как и остальные компоненты.

Все это разводим в 10 л воды.

Можно вносить мочевину - на 10 л воды одна чайная ложка.

Из органики берем коровяк или куриный помет.

Когда клубника цветет, ей можно дать калийное удобрение. Калийная селитра - чайная ложка на 10 л воды. Другой вариант - древесная зола: 200 г на 10 л воды.

Золу также можно просто разбросать по грядкам и хорошо полить.