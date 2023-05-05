Огурцы на пленке: как такая технология помогает ускорить созревание и увеличить урожай

Такая технология ускоряет созревание огурцов, увеличивает урожайность и сокращает количество сорняков. Как ее реализовать?

Для этого на грядке надо сделать два ряда лунок глубиной 10-12 см, расположить их в шахматном порядке. В каждой из лунок грунт смешать с комплексным удобрением (по инструкции), пролить горячим раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л воды).

Когда жидкость впитается - можно сеять. В каждую лунку надо заложить по 2 семечка огурцов. Грядку накрыть светлой полиэтиленой пленкой. Края прижать кирпичами.

Когда проклюнутся ростки, около каждой лунки сделать отверстия, чтобы обеспечить сеянцу доступ воздуха. По мере роста культуры диаметр отверстия увеличить - в конечном счете кружок должен быть около 10 см в диаметре.

Больше растения не трогать - плети будут расти под пленкой. В итоге огурцы созреют на 10-12 дней раньше. К слову, поливать и пропалывать их надо будет меньше.