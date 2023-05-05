Горчица против колорадского жука: какие народные способы защитят картофель от вредителей

Картофель любит заботу и не любит вредителей. Потому при посадке клубни первым делом надо подпитать.

Для этого при посадке в каждую лунку надо засыпать по 1 ч.л. спитого чая, 2 ч.л. молотой яичной скорлупы, горсть луковой или чесночной шелухи. Плюс к этому - полстакана золы. Урожай будет супер!

Чтобы не появились личинки колорадских жуков, нужно опрыскать растения раствором, который состоит из натертого куска хозяйственого мыла и 2 л золы - на 10 л воды. Можно просто обработать ботву горчицей: пачку вещества для этого развести в 10 л воды.

Есть еще один секрет, который поможет отпугнуть такого вредителя, как проволочник: бросить при посадке в лунку не только картофелину, но и 1-2 семени фасоли. Кроме защиты от вредителя, это поможет собрать двойной урожай от двух культур.

К слову, при посадке картофеля особо заглублять его не стоит. Для суглинистого грунта оптимальная глубина - 6-8 см. Для супесчаных - 8-10 см.