Знающий цветовод назвал три растения, которые нельзя сажать рядом с розами

При высаживании растений надо всегда учитывать их взаимовлияние.
Не стоит допускать неблагополучного соседства, разбивку грядок на огороде продумывайте заранее и очень тщательно. Чтобы потом не кусать локти.
Розам будет плохо под деревьями, мощные корни которых заберут себе все питание и влагу. К тому же, густая крона будет затенять цветы.
Розы и гортензии составляют отличную пару, дополняя и гармонируя друг с другом. Речь идет лишь о декоративной стороне вопроса. Но жить вместе им будет плохо.
Розам нужна плодородная почва, рыхлая, суглинистая. Гортензиям нравится кислая почва, поливать их тоже желательно слегка подкисленной водичкой.
В кислом грунте погибнет роза, в суглинке гортензия никогда не зацветет. Гортензия на кислом грунте разрастается, полностью ущемляя розу.
И полив кислой водой вряд ли придется розам по вкусу. Цветы начнут болеть и загнивать.
Розу также нельзя сочетать с хостами. Хоста первая не выдерживает конкуренцию и погибает, потому что не переносит солнца и обильного полива, которые нужны розам.
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