Знающий цветовод назвал три растения, которые нельзя сажать рядом с розами

При высаживании растений надо всегда учитывать их взаимовлияние.

Не стоит допускать неблагополучного соседства, разбивку грядок на огороде продумывайте заранее и очень тщательно. Чтобы потом не кусать локти.

Розам будет плохо под деревьями, мощные корни которых заберут себе все питание и влагу. К тому же, густая крона будет затенять цветы.

Розы и гортензии составляют отличную пару, дополняя и гармонируя друг с другом. Речь идет лишь о декоративной стороне вопроса. Но жить вместе им будет плохо.

Розам нужна плодородная почва, рыхлая, суглинистая. Гортензиям нравится кислая почва, поливать их тоже желательно слегка подкисленной водичкой.

В кислом грунте погибнет роза, в суглинке гортензия никогда не зацветет. Гортензия на кислом грунте разрастается, полностью ущемляя розу.

И полив кислой водой вряд ли придется розам по вкусу. Цветы начнут болеть и загнивать.

Розу также нельзя сочетать с хостами. Хоста первая не выдерживает конкуренцию и погибает, потому что не переносит солнца и обильного полива, которые нужны розам.