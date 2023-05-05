Знающий цветовод назвал три растения, которые нельзя сажать рядом с розами

17:59 2023-05-05

Если вы посадите возле роз эти растения, то розовые кусты потихоньку начнут чахнуть и умирать без видимых причин. Грамотное расположение огородных культур на участке решит эту проблему.

При высаживании растений надо всегда учитывать их взаимовлияние.

Не стоит допускать неблагополучного соседства, разбивку грядок на огороде продумывайте заранее и очень тщательно. Чтобы потом не кусать локти.

Розам будет плохо под деревьями, мощные корни которых заберут себе все питание и влагу. К тому же, густая крона будет затенять цветы.

Розы и гортензии составляют отличную пару, дополняя и гармонируя друг с другом. Речь идет лишь о декоративной стороне вопроса. Но жить вместе им будет плохо.

Розам нужна плодородная почва, рыхлая, суглинистая. Гортензиям нравится кислая почва, поливать их тоже желательно слегка подкисленной водичкой.

В кислом грунте погибнет роза, в суглинке гортензия никогда не зацветет. Гортензия на кислом грунте разрастается, полностью ущемляя розу.

И полив кислой водой вряд ли придется розам по вкусу. Цветы начнут болеть и загнивать.

Розу также нельзя сочетать с хостами. Хоста первая не выдерживает конкуренцию и погибает, потому что не переносит солнца и обильного полива, которые нужны розам.

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