Бывалый дачик объяснил, для чего он берет на огород растительное масло

19:45 2023-05-05

Опытный дачник назвал пять способов использования растительного масла на садовом участке. Если вы не слышали об этом, берите на заметку.

Предлагаем подборку из пяти вариантов применения на даче растительного масла.

Против тли

На пол литра воды добавляем столовую ложку хозяйственного мыла (сначала его измельчаем) и пол стакана подсолнечного масла. Перемешиваем и опрыскиваем.

От муравьев

Разворошите домик муравьев и пролейте его маслом. Муравьев точно изведете.

Изводим медведку

Берем скорлупу яиц, измельчаем, проливаем растительным маслом. Ловушки-приманки раскладываем по огороду. От угощения насекомые гибнут.

Мухи на даче

Делаем самодельные клейкие ленты-ловушки, смазывая их маслом, принцип такой же, как и у покупных средств.

Для дачного туалета

Добавьте в дачную уборную в прорезь в полу немного масла. Это поможет убрать неприятные запахи и уменьшит количество мух в отхожем месте.

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