Поклонники Прилучного и Брутян подняли их насмех из-за имени, которое они дали сыну

20:05 2023-05-05

Павел Прилучный и Зепюр Брутян 28 апреля стали родителями. Поклонники пары подняли их насмех из-за имени, которое они дали сыну.

В конце апреля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Для актера наследник стал третьим ребенком, а для Зепюр - это первенец.

Знаменитости выбрали для новорожденного необычное имя, а поклонники сочли его смешным.

Артисты назвали мальчика Микаэлем (еврейское имя, в переводе обозначающее "подобен Богу").

Не все фанаты пары оценили старания родителей и сочли их выбор неуместным. Некоторым не понравилось, что сына звезды назвали еврейским именем, другие усомнились в сочетании имени и фамилии малыша, а часть поклонников посоветовала просто назвать ребенка Михаилом, опомнившись пока не поздно.

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