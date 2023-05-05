Поклонники Прилучного и Брутян подняли их насмех из-за имени, которое они дали сыну

В конце апреля у Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Для актера наследник стал третьим ребенком, а для Зепюр - это первенец.

Знаменитости выбрали для новорожденного необычное имя, а поклонники сочли его смешным.

Артисты назвали мальчика Микаэлем (еврейское имя, в переводе обозначающее "подобен Богу").

Не все фанаты пары оценили старания родителей и сочли их выбор неуместным. Некоторым не понравилось, что сына звезды назвали еврейским именем, другие усомнились в сочетании имени и фамилии малыша, а часть поклонников посоветовала просто назвать ребенка Михаилом, опомнившись пока не поздно.