Егор Зайцев был поражен долгам отца по налогам

Единственный наследник дизайнера одежды Вячеслава Зайцева Егор был удивлен, услышав о долгах своего ныне покойного родителя по налогам.

Появилась информация о том, что Вячеслав Михайлович задолжал в казну государства 38 000 российских рублей.

Сын модельера, общаясь с представителями СМИ в рамках церемонии прощания с отцом, сообщил, что сведения о долгах Зайцева-старшего перед ФНС ничего общего с правдой не имеют.

Егор заверил, что наследие его знаменитого родственника обязательно будет сохранено.

Напомним, что ушел из жизни кутюрье 30 апреля, а церемония прощания с ним состоялась в Щелково (Подмосковье), где он жил с 2000 года.