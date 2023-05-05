Гузеева раскритиковала звезд за публичные соболезнования по поводу смерти Юдашкина и Зайцева

Бывшая ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева нелестно высказалась относительно постов коллег с соболезнованиями, размещенных в соцсетях некоторыми артистами в связи с уходом из жизни Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева, о чем сообщает "Вечерний курьер".

Знаменитость убеждена, что публичные соболезнования известными личностями в видео в соцсетях выглядят неискренне и больше походят на самопиар, чем скорбь по ушедшему из жизни.

Гузеева не стала называть имен звезд, к которым у нее имеются претензии по поводу. Остается лишь догадываться, кого имела в виду прямолинейная артистка.

Напомним, что Зайцев скончался 30 апреля, за ним последовал и Валентин Юдашкин, навсегда закрывший глаза 2 мая.