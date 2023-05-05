Цветовод со стажем объяснил, можно ли поливать растения водой из кулера

Люди не зря устанавливают фильтры на кранах, покупают бутилированную воду - все это забот о здоровье, потому что чистота и общее качество воды очень важны для хорошего самочувствия.

То же самое можно сказать и о цветах. Полив - очень важная мера ухода, влияющая на ряд жизненных процессов растения. Разбираемся, какой водой лучше всего увлажнять землю в вазонах.

Из кулера воду брать не стоит, в аппарате она прошла процесс обессоливания, подверглась химическим реакциям, которые устраняют из жидкости полезные элементы. Если регулярно поливать цветы такой водой, они могут совсем погибнуть.

Кипяченой водой тоже не надо увлажнять землю. Часть ценных веществ уходит в процессе термической обработки, многие из них превращаются в осадок.

А вот сырая вода из водопровода подходит как нельзя лучше. В ней есть все необходимое для растений. Но перед использованием ее обязательно нужно отстаивать.