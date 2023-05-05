Звезда бобслея Владимир Зайцев умер на 32-м году жизни от рака крови

22:08 2023-05-05

31-летний российский бобслеист Владимир Зайцев ушел в мир иной. Спортсмен страдал от лейкоза.

Звезда российского бобслея Владимир Зайцев ушел из жизни в 31-летнем возрасте. Спортсмен не смог одолеть острый лимфобластный лейкоз.

О трагедии сообщили сегодня, 5 мая, родные покойного.

К несчастью, заболевание вызвало у Владимира массу осложнений.

Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею. На его счету победы в первенстве РФ и чемпионате России.

Напомним, что 30 апреля из жизни ушел однофамилец бобслеиста, знаменитый модельер Вячеслав Зайцев. У кутюрье открылось желудочно-кишечное кровотечение, что и привело к летальному исходу.

Показать следующие комментарии
Фото