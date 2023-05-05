Онколог Карасев перечислил признаки, которые указывают на рак

Онколог Иван Карасев назвал признаки, которые обозначают, что у человека онкология. Медик не отрицает, что данные симптомы могут свидетельствовать и о другом заболевании, но обследоваться необходимо.
Боль - повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью. Доктор заметил, что особенно это актуально, если неприятные ощущения отличаются длительностью течения.
Если болезнь не проходит очень долго, к примеру, не проходит кашель месяц, - это причина обращения к медикам.
Появление новообразований на теле, увеличение лимфоузлов и повышение температуры "без простуды" - сигналы для того, что необходимо обследоваться.
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