Онколог Карасев перечислил признаки, которые указывают на рак

Онколог Иван Карасев назвал признаки, которые обозначают, что у человека онкология. Медик не отрицает, что данные симптомы могут свидетельствовать и о другом заболевании, но обследоваться необходимо.

Боль - повод для того, чтобы обратиться за медицинской помощью. Доктор заметил, что особенно это актуально, если неприятные ощущения отличаются длительностью течения.

Если болезнь не проходит очень долго, к примеру, не проходит кашель месяц, - это причина обращения к медикам.

Появление новообразований на теле, увеличение лимфоузлов и повышение температуры "без простуды" - сигналы для того, что необходимо обследоваться.