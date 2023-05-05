Знающий садовод рассказал, как можно отпугнуть змей со своего огорода

Первая реакция на появление змей - это паника. Страх за свою жизнь и здоровье, заставляет впадать в ступор. Лучше взять себя в руки и постараться обезопасить себя и близких всеми возможными способами.

Чтобы змеи ушли с участка, их нужно лишить возможности питаться и находить укромные уголки для обитания.

Для этого надо срочно привести дачный надел в порядок: скосить высокую траву, подрезать густые кусты, разобрать кучи мусора и хлама, начать охоту на грызунов, которыми питаются змеи.

Проведите также предупреждающие меры.

Приобретайте отпугиватели для змей, но помните, что гадюк напугать ультразвуком нельзя, они реагируют только на вибрацию.

Расположите специальные приборы в местах, где любят прятаться змеи - возле компостной кучи, возле водоема, рядом с поленницей, в темных уголках и скрытых местечках.

Даже в отверстиях в фундаменте дома можно найти убежище змей.

Также пресмыкающиеся не любят, как пахнет горчица или чеснок. Обработайте этими веществами весь огород по границам участка, чтоб змеи не смогли даже пробраться на вашу территорию.

Можно развести костер, сжечь в нем сорняки, накопившийся мусор, старые сухие ветки прошлогодние листья. Змеям совсем не нравится запах гари.