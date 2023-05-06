Дачники рассказали, что положить в лунки перед высадкой томатов, чтобы все лето их не подкармливать

Растение принесет богатый урожай только при наличии всех питательных веществ, которые нужно внести в почву.

Если сделать это сразу при высадке рассады в грунт, можно на все лето забыть о подкормках и получить хороший урожай.

Питательные вещества лучше укладывать в каждую лунку, а не на всю грядку перед ее перекопкой.

За неделю до высадки томатов нужно сделать лунки и пролить их раствором фитоспорина (10 на 20 л воды).

Затем в лунку нужно положить горсть измельченной крапивы, 1 ст.л. рыбной муки, горсть луковой шелухи, 0,5 ч.л. суперфосфата.

После этого все нужно перемешать, засыпать землей на 3 см и высадить рассаду томатов.