Пандемия закончилась: ВОЗ официально объявила об отмене этого статуса и окончании режима ЧП по коронавирусу

Режим чрезвычайной ситуации глобального масштаба начал действовать с 2020 года.

5 мая глава ВОЗ "с большой надеждой" объявил об окончании пандемии коронавируса. Однако Гейбрейесус предупредил, что страны ни в коем случае не должны терять бдительность.

Коронавирус не исчез и продолжает мутировать, риск возникновения новых штаммов остается. Не исключены новые вспышки заболеваемости.

Отмена режима ЧС по коронавирусу не должна расцениваться как повод для ослабления внимания к COVID-19.