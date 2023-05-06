Пандемия закончилась: ВОЗ официально объявила об отмене этого статуса и окончании режима ЧП по коронавирусу

Режим чрезвычайной ситуации глобального масштаба начал действовать с 2020 года.
5 мая глава ВОЗ "с большой надеждой" объявил об окончании пандемии коронавируса. Однако Гейбрейесус предупредил, что страны ни в коем случае не должны терять бдительность.
Коронавирус не исчез и продолжает мутировать, риск возникновения новых штаммов остается. Не исключены новые вспышки заболеваемости.
Отмена режима ЧС по коронавирусу не должна расцениваться как повод для ослабления внимания к COVID-19.
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