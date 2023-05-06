Германия отказалась финансировать национальный стенд на выставке оружия «Shot Show» в США

06:08 2023-05-06

Федеральное министерство экономики Германии на протяжении десятилетий организовывало и частично финансировало стенд немецких компаний на крупнейшей в мире выставке огнестрельного оружия в США, но не в этом году.

«Нового федерального выставочного стенда не будет на «Shot Show» в Лас-Вегасе», сообщила пресс-секретарь министерства.

На этот раз компании-экспоненты были выбраны торгово-выставочной ассоциацией немецкой экономики AUMA, оперативная работа на месте досталась внешнему поставщику услуг, которому экспоненты должны были заплатить взнос за участие.

Однако, по информации Tagesspiegel, окончательный расчет был проведен Министерством экономики и Федеральным управлением экономики и экспортного контроля (BAFA).