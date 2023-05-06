Гузеева осудила якобы показные сентиментальные посты по поводу ухода из жизни Зайцева и Юдашкина

07:14 2023-05-06

Лариса Гузеева выступила с осуждением артистов, эмоционально соболезнующих в соцсетях по поводу недавней смерти двух известных модельеров. Актриса посчитала их неискренними и направленными на самопиар.

Лариса Гузеева назвала такие траурные посты гадостью и пошлостью, а тех, кто их публикует, окрестила так: "самисебяшкиснимашки".

Бывшая ведущая шоу "Давай поженимся" намекнула на то, что все трагические высказывания по поводу ухода из жизни Зайцева и Юдашкина лишены искренности и сделаны лишь в целях собственного пиара.

Конкретных имен Гузеева не назвала, при этом ее гневный пост собрал много одобряющих и поддерживающих комментариев.

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