Еврокомиссия вышла с новым предложением по санкциям против России

Предложения по одиннадцатому пакету карательных мер против России было направлено государствам-членам в пятницу, отметил источник.

Согласно информации, в качестве сдерживающего фактора планируется создать юридическую возможность ограничения экспорта в третьи страны из-за обхода санкций.

Если этого окажется недостаточно, то на втором этапе некоторые операции экспорта могут быть фактически заблокированы.

Особенно могут пострадать товары двойного, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

В качестве примеров были приведены приборы ночного видения, которыми пользуются охотники и охранные предприятия, а также военные.

Казахстан, Армения и Объединенные Арабские Эмираты являются примерами стран, которые используются для обхода санкций против России.

Недавно эксперты ЕС подтвердили, что Турция решительно реагирует на признаки обхода санкций.

Многие товары из самих стран ЕС месяцами не допускаются к поставкам в Россию.

Помимо товаров двойного назначения, таких как приборы ночного видения и дроны, сюда также входят определенные виды машин и транспортных средств или определенные компьютерные чипы.