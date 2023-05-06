Предстоящий визит Зеленского в Германию вызвал бурю гнева у местного населения

Поездка украинского президента в ФРГ должна состояться 13 мая. В Берлин Зеленского пригласил канцлер Германии Олаф Шольц.

В рамках визита лидеру Украины будет вручена международная премия имени Карла Великого, которая выдается за вклад в объединение Европы с 1950 года. Церемония награждения проводится ежегодно.

Как сам факт прибытия Зеленского в Германию так и ситуация с вручением престижной премии очень возмутили немецкое население.

В комментариях они называли президента Украины "комиком" и "актером", спрашивали, зачем он едет в Германию и просили "оставаться там, откуда он родом", требовали не давать Зеленскому денег, обвиняли его в предательстве интересов родины ради "американских друзей".

Люди искренне возмущались: за какие заслуги Зеленскому присуждают почетную награду.

Премия Карла Великого присуждается людям, которые внесли вклад в объединение Европы, у которых есть какие-то заслуги. Что сделал этот человек? А я вам скажу: он сделал Европу более незащищенной и бедной, так за что эта награда?

Другие читатели задавались вопросом, действительно ли предстоящая поездка и принятие наград в настоящий момент, трудный для Украины, является уместной.

Люди спрашивали, неужели у Зеленского "нет более важных дел" на родине.