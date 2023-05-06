Быстрый и питательный компост: что туда заложить, а что не стоит

Для начала надо разобраться, что вообще может идти в компост? Туда заложить можно растительные кухонные отходы, чайную заварку, спитой кофе, опилки и стружки, сено и солому, тонкие ветви и измельченные крупные, прошлогодние листья и скошенную траву.

Ни в коем случае нельзя бросать в кучу с удобрением мясные отходы или кости, содержимое туалета от домашних животных, сухия листья текущего сезона (только прошлогодние!), многолетние корневищные сорняки (пырей, сныть).

Что касается свежего навоза, то его можно заложить только в "медленный" компост либо под зиму. Минеральные удобрения в компост тоже добавлять не нужно.

Что касается органических, то можно добавить коровяк - он обогатит компост питательными веществами и ускорит созревание. Также можно добавить птичий помет.

Чтобы ускорить созревание, надо каждый слой компоста просыпать 350 гр. аммиачной селитры и 500 гр. гашеной извести (на 1 куб.м). Помогают в этом отношении и периодические поливы водой. Еще вариант - добавить лопату-другую садовой земли - она также ускоряет процессы.

Время от времени (не реже одного раза в месяц) компост следует перелопачивать.