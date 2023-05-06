Выращивание картофеля в соломе: даже ленивые дачники соберут богатый урожай

Если вы планируете высаживать картофель на уже разработанном ранее участке, то никаких подготовительных работ не требуется.

Если же вы осваиваете целину, то с осени необходимо перевернуть грунт с помощью лопаты или культиватора, чтобы корни сорняков оказались сверху.

Сажают картофель пророщенными клубнями, когда земля прогреется минимум до +13 градусов.

Грунт нужно пролить и разложить картофель глазками кверху с интервалом 30 см, соблюдая расстояние между рядами 60 см.

Грунт вокруг картофелин нужно слегка присыпать золой.

Поверх картофеля укладывают толстый слой соломы, не менее 40-50 см.

При использовании сена сначала делают слой 20-25 см, а после того, как картофель взойдет, слой увеличивают еще на столько же.

Из сена получается более плотная мульча, поэтому его подкладывают постепенно.

После высадки картофеля грядки еще раз нужно хорошенько пролить.

Такой способ посадки избавляет дачника от изнурительных прополок и окучивания, а также существенно облегчает процесс сбора урожая.

Если вы с трудом принимаете нетрадиционные способы огородничества, то опробуйте метод на небольшой площади и потом примите решение.