Хвойники порыжели и сохнут: примите срочные меры, чтобы спасти растение

Процесс спасения хвойника долгий и может занять пару лет, поэтому требуется запастись терпением и действовать.
Для начала необходимо очистить туи от сухих веток с помощью секатора. Хвойники не способны сами сбрасывать отмершие ветви. Их удаляют вручную.
Затем нужно укоротить верхушку растения, срезав точку роста на 10-15 см.
В приствольный круг туи необходимо подсыпать толстый слой кислого торфа (pH 3-4), какое-нибудь готовое комплексное удобрение для хвойников и смешать его с верхним слоем грунта.
Крону растения опрыскивают раствором «Эпина», а спустя неделю раствором «Циркона».
По прошествии 10 дней тую надо опрыснуть раствором из настоя коровяка. Его разводят в соотношении 0,5 ст. на 5 литров воды.
После всех этих процедур через пару недель можно будет уже заметить улучшения: хвоя на растении позеленеет, и саженец начнет активно расти.
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