Бывшая звезды «Спасателей Малибу» модель Лони Уиллисон стала беззубой нищенкой

В 2012 году актер популярного сериала «Спасателей Малибу» Джереми Джексон женился на фитнес-модели Лони Уиллисон. Эффектная блондинка жила как голливудская звезда, купаясь в роскоши. Но после череды жизненных зигзагов оказалась на улице, сообщает СтарХит.

В одном из районов штата Калифорния недавно заметили босую бездомную. Очевидцы с ужасом признали в женщине, копошившейся в мусорных баках в поисках пропитания, 39-летнюю Лони Уиллисон, которая ранее пленяла своих фанатов подтянутым телом и красотой.

Лони была очень популярной фитнес-моделью, фото с ней украшали обложки журналов. Но в 2014-м году она пережила бурный развод со звездой "Спасателей Малибу", обвинив актера в нападении. С этого момента ее жизнь покатилась под откос.

Модель после развода устроилась на работу ассистентом пластического хирурга, однако в 2016-м лишилась крыши над головой. Она стала принимать тяжелые наркотики, злоупотреблять спиртным.

Друзья пытались помочь красавице, но Уиллисон их помощи не приняла и осталась жить на улице.

Если бы я даже попросила о помощи, мне мало кто смог бы ее оказать. Меня будто током ударило, прежде чем я стала бездомной, потому не могу долго оставаться в одном доме, - ранее признавалась бывшая актера.

У Джереми, к слову, также были проблемы с запрещенными веществами. Актера в 19 лет арестовали за изготовление наркотиков. Он прошел курс лечения от зависимости, однако потом увлекся алкоголем. В нетрезвом состоянии мужчина совершил ряд вооруженных нападений, за что получил тюремный срок.