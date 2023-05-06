Бархатцы: эффективное натуральное средство от болезней и вредителей в огороде

Цветки бархатцев – природные репелленты, которые отпугивают многих вредных насекомых и обладают дезинфицирующим свойством, справляясь с различными видами грибка и бактериями.
Растения содержат большое количество эфирных масел, обладают специфическим ароматом, отпугивающим вредителей: колорадских жуков, тлю, белокрылку.
Поэтому опытные дачники стали высаживать эти цветы по периметру грядок с картофелем, между плодово-ягодных кустарников и в теплицах.
В теплицах бархатцы нужно посадить у двери, так меньше насекомых будет туда залетать.
Также их размещают по всем грядкам между растениями.
Сорта выбирают низкорослые и не сильно ветвистые, чтобы они не мешали овощным культурам.
Настой от тли
Измельчить наземную часть растения вместе с цветами, залить горячей (60-70 градусов) водой и настоять 2 суток. Процедить и развести водой в соотношении 1:2. На литр раствора добавить по 1 ч.л. прилипателя (можно использовать жидкое мыло).
Таким раствором опрыскивают насаждения 3-4 раза в месяц до полного исчезновения вредителей.
Если на грядках поселилась медведка, то ее можно прогнать, замульчировав грунт измельченными бархатцами.
Чтобы защитить капусту от гусениц и бабочек, рекомендуется подсаживать к ней бархатцы – чем больше, тем лучше.
Помогают они и от луковой, и от морковной мухи. Достаточно измельченные цветки с листьями рассыпать по грядкам с луком и морковью.
Посадка бархатцев – хороший способ очищения земли от нематод (мелких червячков-вредителей) и проволочника.
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