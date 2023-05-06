Бархатцы: эффективное натуральное средство от болезней и вредителей в огороде

Цветки бархатцев – природные репелленты, которые отпугивают многих вредных насекомых и обладают дезинфицирующим свойством, справляясь с различными видами грибка и бактериями.

Растения содержат большое количество эфирных масел, обладают специфическим ароматом, отпугивающим вредителей: колорадских жуков, тлю, белокрылку.

Поэтому опытные дачники стали высаживать эти цветы по периметру грядок с картофелем, между плодово-ягодных кустарников и в теплицах.

В теплицах бархатцы нужно посадить у двери, так меньше насекомых будет туда залетать.

Также их размещают по всем грядкам между растениями.

Сорта выбирают низкорослые и не сильно ветвистые, чтобы они не мешали овощным культурам.

Настой от тли

Измельчить наземную часть растения вместе с цветами, залить горячей (60-70 градусов) водой и настоять 2 суток. Процедить и развести водой в соотношении 1:2. На литр раствора добавить по 1 ч.л. прилипателя (можно использовать жидкое мыло).

Таким раствором опрыскивают насаждения 3-4 раза в месяц до полного исчезновения вредителей.

Если на грядках поселилась медведка, то ее можно прогнать, замульчировав грунт измельченными бархатцами.

Чтобы защитить капусту от гусениц и бабочек, рекомендуется подсаживать к ней бархатцы – чем больше, тем лучше.

Помогают они и от луковой, и от морковной мухи. Достаточно измельченные цветки с листьями рассыпать по грядкам с луком и морковью.

Посадка бархатцев – хороший способ очищения земли от нематод (мелких червячков-вредителей) и проволочника.