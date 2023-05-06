Совет народного агронома: как защитить сад и огород от мучнистой росы

Самым уязвимым периодом заражения смородины, крыжовника и иных кустарников мучнистой росой является период их цветения. Поэтому защитный эффект от обливания горячей водой растений в начале весны минимален. Для борьбы с мучнистой росой хорошо подходят препараты на основе жидкой или коллоидной серы. Рекомендуется применять Клерос или Тиовит Джет.

Однако эти препараты могут повредить некоторым сортам крыжовника, так что на этом кустарнике применять указанные препараты не очень рекомендуется. Зато для всех кустарников безвреден препарат «Биопаг-Д». Его следует для защиты от мучнистой росы разводить в отношении 1/1000.

Эффективно от мучнистой росы защищают огородные растения и народные препараты. Молочную сыворотку (можно взять и молочный обрат) разводят в отношении 1/10 и опрыскивают раствором листья. В результате на поверхности листьев образуется защитная пленка, которая и препятствует проникновению инфекции. Также может помочь в борьбе с мучнистой росой и выдержаный 2-3 дня настой коровяка.