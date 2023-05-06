Дачный эксперт объяснил, какие подкормки только ухудшают урожай огурцов

Если хотите вырастить хороший урожай - вкусный и обильный, внимательно относитесь к подкормкам, делайте их продуманно, а не на авось.

Не все "дедовские" методы хороши в любой ситуации, применять их без разбора ко всем растениям подряд глупо.

Часто можно услышать совет удобрять огурцы йодом, но делать это, особенно в неразбавленном виде, точно нельзя. Плоды будут с горчинкой и лишатся того характерного приятного хруста.

Дряблые и вялые, с горечью они вряд ли кому-то понравятся.

Нашатырный спирт вызывает пожелтение и увядание листьев, что, сильно снижает урожайность растения. Богатого урожая в этом случае ждать не приходится.

Вред принесет и популярный у многих дачников куриный помет, если превысить дозу. Удобрение не вносят в фазу формирования плодов.

Если проигнорировать этот совет, то в рост пойдет зелень, число завязей уменьшится в разы. Это, конечно, отразится на количестве и качестве плодов не лучшим образом.