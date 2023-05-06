Листья томатов закрутились барашками: в чем причина и что делать

Чаще всего листья молодых томатов скручиваются по причине избытка азота. Листья практически невозможно выпрямить, они становятся ломкими. В результате такого явления цветки в плодовой кисти не образуют завязей.

Причиной явления может быть также недостаток света. Потому не рекомендуется вносить азотные удобрения, пока не улучшатся световые условия и не выпрямятся верхние листья.

Желательно в таком случае внести дополнительную дозу калия (хлористый калий, сульфат калия, калийная соль).

Томаты также очень чувствительны к нехватке цинка: листья становятся узкими и тоже закручиваются в виде спирали. Наступает некроз молодых листьев, они засыхают. Отмирает и корень - его функции начинают выполнять боковые корни.

Чтобы исправить ситуацию, нужно внести в грунт дополнительную порцию цинка.