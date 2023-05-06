Хвоя, масло и сода: какие неожиданные средства дают большой эффект при борьбе с колорадскими жуками

Порою самые сложные задачи можно решить простыми путем. То же самое можно сказать и про борьбу с таким коварным вредителем, как колорадский жук. Вместо тяжелых химических средств можно применить народные средства и - сохранить урожай. Что это за средства?

Опытные дачники советуют угостить вредителя специальным "коктейлем". Его готовят из соды и дрожжей. Для этого надо по 300 гр. каждого вещества растворить в 10 л воды и опрыскивать им растения с интервалом в 3 дня в течение месяца.

Еще один эффективный вариант - раствор с растительным маслом. 3 ст.л. масла залить водой, взболтать и обильно побрызгать веником из полыни. Повторять раз в неделю.

Как выяснилось, колорадские жуки боятся и хвои. Для этого надо заготовить раствор: ведро измельченной хвои (сосновой или еловой) залить водой, дать настояться 3-5 суток. Пока состав будет настаиваться - периодически перемешивать.

Перед использованием состав надо процедить и разбавить водой в соотношении 1:10. Опрыскать веником вечером или в пасмурную погоду. Повторить через пару недель. Хвойный настой уничтожит еще и тлю и подкормит растения.