Врач Соменков назвал самые симптомы ВИЧ

По его словам, инкубационный период ВИЧ составляет 1-3 месяца, иногда он может продолжаться до года.

В это время вирус активно размножается в организме, поэтому человек уже может заразить окружающих.

Первые симптомы ВИЧ обычно проявляются через три месяца. Это могут быть кашель и боль в горле, высыпания на коже и головная боль.

Симптомами заболевания являются тошнота, рвота и диарея, боли в суставах и мышцах. Через год признаки болезни перестают беспокоить человека.

Субклиническая стадия обычно длится 6-7 лет, все это время вирус разрушает иммунную систему. Вылечить ВИЧ полностью невозможно, но можно остановить развитие вируса в организме с помощью специальных препаратов.