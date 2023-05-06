Три растения, рядом с которыми розы могут погибнуть

Плохими соседями для роз являются деревья. Их корневая система будет забирать у цветов питательные вещества и подкормки.
Не стоит сажать розы рядом с гортензией. Им нужна совершенно разная почва: розам рыхлая и плодородная, гортензии – кислая.
Розы не будут хорошо расти рядом с хостами, поскольку первым нужно солнце, а вторые предпочитают тень.
И еще один нюанс: роза любит частых полив, особенно в жаркую и сухую погоду, а хосты не выносят чрезмерной влажности почвы.
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