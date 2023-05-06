Огородник со стажем объяснил, нужны ли при выращивании огурцов опоры и какой в этом толк

Опытные огородники чаще придерживаются мнения, что опоры огурцам нужны обязательно. И вот почему. Подвязанные растения создают удобство в уходе для дачников.

Они хорошо просматриваются, все спелые плоды сразу бросаются в глаза, их не нужно выискивать.

Так решается проблема перезревания огурцов, потому что сразу видно, какие из них пора срочно снимать.

Второй момент: сам процесс сбора огурчиков проходит гораздо быстрее, если они растут на опорах.

Если за плодами не уследить, что бывает при выращивании в расстил по земле, то появление переростков неизбежно. Незамеченные огурцы валяются в листьях и траве и перезревают.

Тем временем они берут себе больше питания, чем надо, обделяя другие плоды. В результате вы получите очень скромный урожай огромных, но невкусных огурцов.