Огородник со стажем объяснил, нужны ли при выращивании огурцов опоры и какой в этом толк

Опытные огородники чаще придерживаются мнения, что опоры огурцам нужны обязательно. И вот почему. Подвязанные растения создают удобство в уходе для дачников.
Они хорошо просматриваются, все спелые плоды сразу бросаются в глаза, их не нужно выискивать.
Так решается проблема перезревания огурцов, потому что сразу видно, какие из них пора срочно снимать.
Второй момент: сам процесс сбора огурчиков проходит гораздо быстрее, если они растут на опорах.
Если за плодами не уследить, что бывает при выращивании в расстил по земле, то появление переростков неизбежно. Незамеченные огурцы валяются в листьях и траве и перезревают.
Тем временем они берут себе больше питания, чем надо, обделяя другие плоды. В результате вы получите очень скромный урожай огромных, но невкусных огурцов.
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