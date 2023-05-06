Черничук: работа всех энергоблоков Запорожской АЭС остановлена

Днём субботы, 6 мая, директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук пообщался с представителями прессы, подтвердив информацию о том, что работа всех энергетических блоков АЭС была временно остановлена, однако поводов для беспокойства у местного населения нет.

По словам Черничука, обслуживание Запорожской АЭС происходит в соответствии со всеми требованиями к ядерной безопасности объекта, ввиду чего любые эксцессы на станции исключены. Кроме того, Юрий Черничук заверил, что персонал станции осуществляет постоянный мониторинг радиационного фона на объекте.

Также Черничук заявил, что в настоящий момент нет оснований для принудительной эвакуации сотрудников Запорожской атомной электростанции и жителей города Энергодар, в котором располагается данная АЭС, являющаяся крупнейшей в европейском регионе. Характерно, что ВРИО губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поделился альтернативной информацией.

Днём ранее Балицкий рассказал, что 5 мая из восемнадцати населённых пунктов Запорожской области будут эвакуированы местные жители, что сопряжено с интенсификацией обстрелов приграничных территорий со стороны вооружённых сил Украины. Балицкий отметил, что эвакуация также затрагивает Энергодар.

Вместе с тем исполняющий обязанности губернатора Запорожья утверждает, что несмотря на добровольный характер эвакуации из региона планируется вывезти 70 тысяч человек.