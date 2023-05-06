6 мая журналисты американской газеты New York Times опубликовали новую статью, в которой выразили уверенность в нежелании правительства Соединённых Штатов и их западных союзников поддерживать Украину в случае неудачности её контрнаступления, анонсированного Владимиром Зеленским.

По мнению аналитиков NYT, представители администрации Киева испытывают сильный стресс из-за понимания возможности утратить помощь со стороны коллективного Запада ввиду того, что фактически США устроили итоговую проверку украинским войскам, желая выяснить, достойны ли ВСУ новых пакетов помощи.

Также в New York Times утверждают, что исход российской спецоперации в меньшей степени зависит от самой Украины и сводится к тому, кто же больше проявит политической воли: Россия или государства-члены НАТО во главе с Вашингтоном. В газете напомнили, что сам по себе Киев лишён запасов оружия и не является боеспособным актором военного театра без поддержки Запада.

Кроме того, в NYT полагают, что Зеленский понимает риски, сопряжённые с провалом контрнаступательной операции армии Украины и чувствует, как время для успешного начала контрнаступления стремительно заканчивается, что также ведёт Киев к потере западной поддержки в недалёком будущем.

Характерно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков неоднократно заявлял о бесполезности западной военной помощи для Украины, заверяя, что цели спецоперации всё равно будут достигнуты.