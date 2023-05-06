Алле Пугачевой стало плохо на похоронах Валентина Юдашкина

Алла Пугачева недавно опять вернулась в Россию. Примадонна не назвала цели визита, однако было очевидно, что артистка вернулась для того, чтобы попрощаться со своим другом, звездным российским кутюрье Валентином Юдашкиным.

Как сообщает КП, 6 мая Пугачева прибыла на Троекуровское кладбище, чтобы сказать последние "прости и прощай" Валентину Абрамовичу. Умершего от рака модельера похоронили на центральной аллее.

Алла Борисовна присутствовала также на отпевании. На месте упокоения певица тоже поддерживала вдову кутюрье Марину Юдашкину. Однако в какой-то момент народной артистке СССР стало плохо.

Примадонна мужественно держалась на церемонии прощания, однако на пути к месту захоронения Юдашкина ей стало нехорошо: Пугачева была белее мела. В результате певицу под руки вели помощник и модельер Игорь Гуляев.

Помощница Аллы Борисовны Елена Чупракова при этом отгоняла от звезды толпу, освобождая путь.

Перед тем, как тело Юдашкино предали земле, к Пугачевой подошел Дмитрий Песков. Политик пообщался с исполнительницей и поцеловал ей ручку. Во время погребения Примадонна также замерзла и надела теплый пуховик, потому что погода стоит не майская.