6 мая на Троекуровском кладбище Москвы прошла церемония прощания с российским модельером Валентином Юдашкиным, который скончался четырьмя днями ранее, 2 мая. Известно, что для присутствия на церемонии в Россию прилетела Алла Пугачёва, покинувшая страну более года назад после начала спецоперации в Украине.

Улетев в Израиль, Пугачёва сообщила, что её отъезд не следует расценивать как эмиграцию, поскольку он является отпуском, а в будущем певица намеревается вернуться на родину для продолжения там своей жизни. Вместе с Аллой Пугачёвой Российскую Федерацию также покинул её муж Максим Галкин, признанный иноагентом.

Характерно, что на церемонии прощания с Юдашкиным присутствовал также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который подошёл к примадонне, поздоровавшись с ней и заявив, что очень рад видеть певицу. Кроме того, Песков пошёл дальше, поцеловав руку Пугачёвой в присутствии журналистов.

Некоторые русскоязычные аналитики усмотрели в жесте Дмитрия Пескова знак благосклонности Кремля к Алле Пугачёвой несмотря на дерзкие высказывания её супруга Галкина, подвергшего правительство России масштабной критике после 24 февраля 2022 года. Также Максим Галкин был замечен за оскорблением российских политиков и звёзд шоу-бизнеса во время своих концертных выступлений.

Поводом для такого поведения Галкина послужила специальная военная операция в Украине, несогласие с проведением которой муж Пугачёвой выражает при любой выдающейся возможности.