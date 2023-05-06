Бывалый садовод рассказал, какие растения надо посадить рядом с чесноком

Подобранные с умом соседи по грядке приумножат урожай, улучшат вкусовые характеристики, защитят от паразитов.

Соседство с морковкой

Подсадите к чесноку морковь, и не пожалеете. Корешки у моркови неразвитые, поэтому они с чесноком мешать друг другу не будут. Флавоноиды в составе корнеплода укрепляют иммунитет острой овощной культуры. Эфирное морковное масло оттолкнет от чеснока отдельные виды вредителей.

Лук

Защищает чеснок от луковой мухи, а также за растениями проще ухаживать на одной грядке, они оба из семейства луковых. Требования по выращиванию почти одинаковые.

Шпинат

В нем есть естественные инсектициды, защищающие соседние растения от вредителей. Покрывая грядку плотным ковром, шпинат удерживает в ней влагу, получается природная мульча.

Перец

Отдает в почву витамин С, укрепляющий иммунитет растений. Он же отпугивает насекомых-вредителей.

Тимьян

Оберегает чеснок от белокрыльника и паутинного клеща. Также это отличный компонент для приготовления ароматного полезного чая или специй.

Редис улучшает структуру почвы, а руккола насыщает ее кальцием, железом, витамином С.

Базилик

Благодаря эфирному маслу отпугивает некоторые виды вредителей, защищает от болезней. Но при этом соседство с луком допускать нельзя, базилик вызовет луковую гниль.