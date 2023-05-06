3 подкормки категорически запрещенные для огурцов

Многие неопытные дачники уверены, что конский навоз удобрение универсальное и подходит под любую культуру. Однако для огурцов это удобрение является врагом. В конском навозе содержится немалое количество аммиака, что приводит к накапливанию в овощах нитратов. Эти нитраты и рост огурцов замедляют, и людям здоровья не прибавляют.

Некоторые дачники подкармливают огуречные грядки раствором нашатырного спирта. Действительно, нашатырный спирт может прилично ускорить рост листьев огурцов. Однако вследствие применения этого вещества листочки могут повянуть и опуститься, а огурцы нередко становятся горькими.

Пасынки томатов тоже иногда идут на подкормку огурцов. Но эти растения несовместимы даже при посадке рядом. А уж подкормка помидорной массой ни к чему кроме заболеваний огурцы не приведет. Растения станут слабыми, о хорошем урожае огурцов придется в обязательном порядке забыть до следующего года.