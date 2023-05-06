Знающий огородник посоветовал лучшие сорта ежевики для выращивания на дачном участке

Все чаще огородники пытаются выращивать на своих дачах ароматную полезную ягоду. Кустов ежевики в дачных хозяйствах появляется все больше. Чтобы не делать ошибок, тестируя тот или иной сорт наугад, возьмите на заметку уже опробованные и хорошо показавшие себя разновидности.

Уфимская местная

Куст вырастает высотой до 3 м. Ветки прямостоячие, покрыты шипами. Ягоды среднего размера, душистые со сладкими нотками. Очень вкусные при замораживании. Кусты не боятся морозов до -30 градусов. Растение не требует особого ухода, любит много света. Сорт устойчив к болезням и вредителям. С куста можно собрать до 6 кг ягод.

Флинт

Очень урожайный сорт, позволяет получить с куста до 10 кг ежевики. Ягодки довольно крупные, весят до 7 г. Созревание происходит перед августом. Растение выдерживает мороз до -40 градусов, причем зимует без укрытия. Ягоды долго сохраняются крепкими и упругими, не боятся долгих перевозок.

Честер

Урожайность просто зашкаливает. Куст дает до 20 кг ягод. Высота растения около 3 м. Плоды очень крупные до 8 г весом, урожай будет к августу. Зимует с укрытием и может пережить мороз до -25 градусов. Болезней и вредителей сорт не боится, ягоды хорошо транспортируются.

Гай

Сорт без шипов, высотой до 3 м. Дает очень крупные ягоды до 12 г. Причем урожай будет довольно ранним в первом месяце лета, ближе к концу июня. Устойчивость к низким температурам средняя, не боится холодов до -15, обязательно надо накрывать на зиму. Дачники отзываются о Гае, как об очень урожайном виде с крупными плодами. Собрать с кустика можно 20 кг ежевики.