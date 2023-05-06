Свекла размером с мячик: получить шикарный урожай таких корнеплодов помогут бабушкины советы

Самое подходящее время высажить эту культуру - тогда, когда температура на улице будет не ниже плюс 10-12°С. Как советует автор Телеграмм-канала "Дачная лавка. Сад и огород", семена при этом замачивать не надо.

Заглубляют их на глубину 2-4 см. Перед этим нужно сделать борозду соответсвующего размера и пролить теплой водой. Учитывая, что свекла не любит кислый грунт, нужно его раскислить. Лучше это сделать с осени, но не поздно и весной.

К примеру, автор рецепта сыпет в грунт измельченную яичную скорлупу. Буквально через неделю семена взойдут, и их надо проредить (на стадии 2-3 настоящих листков). Если это сорт круглой свеклы, между ростками оставить 9-10 см. Если нет - можно и меньше.

После прореживания свеклы необходимо провести первую подкормку. Для этого взять 1 ч.л. поваренной соли, 2 ст. золы и развести их в 10 л воды. Все перемешивать и полить полученным составом ростки.

К слову, оставшиеся после прореживания ростки не надо выбрасывать - их можно посадить на новой площади. Если это проделать в пасмурную погоду, велик шанс, что они примутся и пойдут в рост.

Вторую обработку надо провести спустя 2 недели после первой. Для этого взять 2 гр. борной кислоты и развести в 10-литровом ведре воды. Опрыскать составом листья свеклы - он защитит от сердцевидной гнили.

Еще через 3 недели опять полить корнеплод раствором с солью и золой (в тех же пропорциях). Больше к свекле можно не подходить. Разве что для того, чтобы вырвать сорную траву и иногда подрыхлить междурядья.

К осени вырастут крупные корнеплоды, очень сладкие на вкус. Кроме того, такая свекла хорошо хранится.