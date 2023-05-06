Звезда Голливуда Эмбер Херд оставила актерскую карьеру и начала новую жизнь в Испании

Звезда кинофильма «Ромовый дневник» теперь проживает в пригороде Мадрида. После своего громкого развода с Джонни Деппом актриса больше не снимается, она предпочла начать новую жизнь в другой стране, сообщает Космополитен.

Эмберу и ее двухлетнюю дочь Уну засняли уличные фотографы, когда они пошли подышать свежим воздухом. Малышка в этот момент была в скутере, а ее звездная мама говорила по телефону.

Бывшая избранница Джонни Деппа казалась умиротворенной и даже счастливой. Артистка не обратила внимания на папарацци и вела себя так, будто ее никто не замечает.

Она счастлива здесь, и рада воспитывать дочь вдали от всего шума и суеты, — цитирует издание слова инсайдера.

Возвращаться в Голливуд Эмбер Херд не торопится. Но, по словам инсайдера, если получит предложение, которое ее по-настоящему увлечет, может изменить свое решение.