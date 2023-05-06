Дачный эксперт рассказал, как без рассады посадить томаты сразу в грунт по кипятку

Первым делом надо подобрать подходящий сорт. Это должны быть томаты с быстрым сроком созревания. Выбираем такие, которые не нуждаются в пасынковании и не боятся болезней и вредителей.

Высаживаем в теплицу, лучше с подогревом. Если такой нет, то ждем повышения температуры на почве до +12 градусов.

Землю удобряем полежавшим перегноем, компостом, вносим древесную золу. В лунки положим раскисленный торф и биогумус. Семечки укладываем по 4-5 штук, покрываем их оставшейся почвосмесью.

После этого проливаем посадки немного остывшим кипятком (70-80 градусов) и укрываем пленкой. Периодически надо проверять пленку, убирая конденсат, который может повредить появившиеся ростки.

Так как мы сажали семена букетом (по 5 штук), то укрыть их будет удобно бутылкой со срезанным дном, при необходимости дополнительной защиты. При этом крышечку можно открывать для проветривания.

В начале лета подросшую рассаду можно поделить. Выкапываем весь ком и отделяем саженцы, рассаживая по другим местам. В том числе в открытый грунт.

Томаты, выращенные таким способом, более крепкие, быстрее растут и дают более богатый урожай.