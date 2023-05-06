Один простой секрет, который помогает улучшить урожайность огурцов во много раз

Для хорошего роста и развития огурцам нужно потреблять много углекислого газа. Если его не хватает, начинаются проблемы: желтеют листья, опадают завязи.

Если вы выращиваете не партенокарпический гибрид, то развивается много пустоцветов.

При недостатке углекислоты даже гибриды современной селекции могут начать давать только цветы мужских особей.

Что делали раньше наши бабушки? Подкладывали под огуречные кусты объемный слой свежей травы. Так надо делать раза два в неделю. Создаем слой в 15 см.

Дело в том, что свежая трава, которую недавно соврали или скосили, обильно выделяет углекислый газ. Огурцы сразу оживают и очень положительно откликаются на такую меру.

Обязательно при этом надо поливать кусты раз в день, вечером полезно делать дождевание лиан, чтобы не было паутинного клеща и повышалась влажность воздуха.

Кстати, метод с травой работает не только на огуречных грядках, на него хорошо реагируют также кабачки, патиссоны, тыквы.