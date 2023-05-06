Подсказки для дачника: что следует посадить до завершения первой декады мая

Редис. Эта культура предпочитает световой день в районе 12 часов и хорошо переносит небольшие заморозки. При большом количестве света у редиса начинается активное развитие ботвы, которое идет в ущерб росту корнеплодов. Посев до конца первой декады мая вдобавок защищает редис от природных вредителей.

Лук и яровой чеснок. Эти культуры можно высаживать в почву когда она прогреется до +3-5 градусов. Они выдержат заморозки, а бурное развитие начнется когда придут по-весеннему теплые дни.

Горох. А эта культура любит много влаги и не боится заморозков. Его посадка в прохладную почву вдобавок защищает растение от естественных вредителей.

Руккола, петрушка и салаты. Эти культуры не нуждаются в большом световом дне, вдобавок хорошо переносят заморозки. Салаты требуют много влаги, поэтому с их посадкой затягивать не стоит. Заодно получить раннюю зелень к столу желательно многим дачникам. И эти культуры вполне обеспечат в ней потребность.