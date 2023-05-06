Дачный эксперт поделился своим изобретением: простой прибор для посева моркови

Проблема посадки семян моркови заключается в том, что они слишком мелкие. Взять в руку их по одному просто невозможно.

При посеве они часто разлетаются от ветра, а посадки после всходов обязательно надо прореживать.

Предлагаемый метод посадки при помощи самодельного приспособления можно использовать не только для семян моркови, но и для любых других мелких семян.

Надо взять крышечку от пластиковой бутылки, приготовить тонкий заостренный предмет. Крышечку нагреваем над огнем, потом проталкиваем сквозь нее через центр, например, тонкую спицу.

Нагретая крышка легко деформируется, под действием спицы образуется вытянутый носик. Потом его нужно чуть-чуть подрезать. Диаметр отверстия должен получиться не больше 2 мм.

Теперь варим кисель из крахмала: на литр воды берем столовую ложку порошка. В кисель высыпаем семена и хорошо взбалтываем.

Переливаем жидкость в пластиковую бутылку, закрываем крышкой с носиком. Выдавливаем из бутылки равными порциями кисель с семенами и распределяем их по грядке.

Посев будет равномерный, всходы взойдут одновременно и не будут нуждаться в прореживании.