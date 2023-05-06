Заклятые подруги и солистки группы «Тату» Лена Катина и Юля Волкова вновь будут выступать вместе

7 мая группа "Тату" впервые с 2014-го года вновь выступит в России. Солистки Лена Катина и Юля Волкова споют известный хит «Нас не догонят» перед матчем Российской футбольной Премьер Лиги, сообщает PROZVEZD.

На поле встретятся команды «Зенит» и «Спартак», чье противостояние считается самым значимым в россйском футболе.

Еще пару лет назад поклонники даже мечтать не могли о появлении солисток "Тату" на одной сцене. Почти десять лет назад, в 2014-м, Катина и Волкова сорвали запланированный тур и много других проектов после ссоры в аэропорту.

Юля при этом обещала перекрыть Лене кислород в шоу-бизнесе РФ, а Катина подчеркивала, что воссоединение и даже общение с бывшей коллегой невозможно.

Удивительно, но объединил дуэт другой скандал. В 2021-м композитор большинства хитов группы Сергей Галоян, а также сопродюсер и соавтор текстов «Нас не догонят», «Я сошла с ума» Елена Кипер вместе с командой LookPort захотели провести трибьют-концерт к 20-летию дебюта альбома дуэта «200 по встречной».

На мероприятие были приглашены не только солистки группы, но и другие артисты - Манижа, Монеточка, Ирина Нельсон, группа «Нервы» и другие, которым также предложили спеть песни "Тату".

Катиной не понравилось, что всем предложили одинаковый гонорар. И они вместе с Волковой публично открестились от трибьюта, раскритиковав Кипер и Галояна.

После этого девушки анонсировали свой трибьют-концерт, переносили его много раз, но так и не сумели собрать даже полноценного сольника. Только в сентябре на закрытии ММА-боев в Минске они спели 3 песни в компании других поп-артистов.

Создатель группы Иван Шаповалов поддержал тогда бывших подопечных в идее объединиться, однако счел странным выбор площадки. Но при этом идея спеть «Нас не догонят» перед схваткой «Спартака» и «Зенита» его ничуть не смутила.

Почему бы и нет, — заявил он в ответ на вопрос PROZVEZD.

Елена Кипер тоже простила Волкову и Катину за выпад при организации трибьют-концерта два года назад.

Мы не против и дали разрешение с соавторами на исполнение песни «Нас не догонят». Зла на них не держим за ту историю, где они пытались нам навредить. Песня нужна людям, и пусть звучит, — сказала Кипер.

А Сергей Галоян отказался говорить про возвращение дуэта на российскую сцену.