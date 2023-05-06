Вот чем нужно посыпать грядку прямо сейчас, чтобы чеснок не пожелтел

При этом сера из многих подкормок просто не усваивается растением. Но есть средство, которое точно даст результат.

Это сульфат аммония – удобрение, в котором сера содержится в нужной форме. Вносить его нужно во влажный грунт.

Подкормку необходимо равномерно распределить по грядке, используя примерно по 30 г на каждый квадратный метр.

Если почва сухая, ее нужно полить после внесения удобрения, чтобы питательные вещества дошли до корневой системы чеснока.