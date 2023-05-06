Врач-терапевт рассказала, какая одноразовая посуд может нанести здоровью ощутимый вред

Чаще всего одноразовую посуду изготавливают из полиэтилен-фталатов, полистирола, поликарбоната.
И в каждом из этих материалов содержаться опасные вещества.
Даже если такую посуду не нагревать, а просто хранить в ней продукты при температуре выше +28 градусов, токсины могут проникнуть в пищу.
Как уточнила в интервью aif.ru врач-терапевт Маргарита Пожарова, особую опасность представляет посуда, изготовленная из полистирола. Она обычно промаркирована значком ПС 6.
Изделия, промаркированные значками 7, 3 или РС содержат поликарбонат – их также не стоит использовать.
Отдавайте предпочтение посуде со значком 5 или РР.
Помните, что алкогольные напитки способны вступать в реакцию с полипропиленом и этанолом, в результате чего образуется фенол и формальдегид – опасные токсичные соединения.
Если разлить алкоголь по таким стаканчикам и сразу выпить, то никакого вреда это не принесет, а вот длительно хранить напиток в такой таре нельзя.
Важно знать, что получить отравление, использовав небезопасную пластиковую посуду нельзя, но токсины накапливаются в организме и могут в итоге привести к серьезному заболеванию.
Поэтому медики советуют пользоваться одноразовыми тарелками и стаканами лишь в крайнем случае.
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