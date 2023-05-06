Смородины будет немерено: какие хитрости помогут увеличить урожайность

Хотите больше ягод смородины при меньших трудозатратах? Подстелите соломки. В буквальном смысле.

По правилам агротехники, этот ягодный кустарник нужно поливать раз в две недели - из расчета 2-3 ведра на куст. Но этот объем можно сократить, если землю замульчировать сеном, соломой, перегноем.

Слой мульчи должен составлять 10-15 см. В таком случае влага будет испаряться не так интенсивно, поливать поливать кусты нужно будет всего раз в месяц.

В целом полив для смородины особенно важен до момента налива ягод. После этого с водой можно и повременить - пока не будет собран урожай. Иначе ягоды потрескаются, и можно будет потерять часть урожая.

Еще один секрет прибавить в урожае - посадить куст наклонно. Дело в том, что, если посадить лозу смородины прямо, она долго будет расти всего одной веткой. А если посадить ее под углом 45 градусов, тогда уже в первый год из земли вылезет много мощных побегов. Соответственно, и ягод можно будет собрать больше.